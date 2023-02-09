Рейтинг эффективности муниципальных чиновников появится в Рязанской области

В Рязанской области составят рейтинг эффективности муниципальной власти. Фото: Евгения ГУСЕВА

В регионе готовят рейтинг эффективности муниципальной власти. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова. По словам чиновницы, эффективность ее коллег из муниципалитетов будут определять по следующим критериям:

- уровень заработной платы и безработицы;

- рост производства промышленной продукции и сельского хозяйства;

- развитие предпринимательства, социальной сферы;

- бюджетная дисциплина;

- благоустройство;

- количество жалоб жителей.

Итоги по всем показателям будут подводить каждые три месяца, а Швакова будет лично контролировать эту работу и ее результаты.

«Такой инструмент в Рязанской области используется впервые. Он направлен на повышение эффективности деятельности власти и, соответственно, качества жизни людей», - пояснила зампред.

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