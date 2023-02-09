Рейтинг эффективности муниципальных чиновников появится в Рязанской области

В Рязанской области составят рейтинг эффективности муниципальной власти.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В регионе готовят рейтинг эффективности муниципальной власти. Об этом сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова. По словам чиновницы, эффективность ее коллег из муниципалитетов будут определять по следующим критериям:
- уровень заработной платы и безработицы;
- рост производства промышленной продукции и сельского хозяйства;
- развитие предпринимательства, социальной сферы;
- бюджетная дисциплина;
- благоустройство;
- количество жалоб жителей.
Итоги по всем показателям будут подводить каждые три месяца, а Швакова будет лично контролировать эту работу и ее результаты.
«Такой инструмент в Рязанской области используется впервые. Он направлен на повышение эффективности деятельности власти и, соответственно, качества жизни людей», - пояснила зампред.
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