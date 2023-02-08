Главврач рязанской БСМП Филимонов может лишиться должности Фото:сайт БСМП

Главврач рязанской БСМП Виктор Филимонов в ближайшее время может покинуть пост. Об этом сообщает ТГ-канал «Рязинформбюро».

По данным источника, причиной увольнения может служить «слабая организация работы» по всем направлениям. Отмечается, что к руководителю есть вопросы и по административно-хозяйственной части, и по лечебно-диагностической. В частности отмечается, что в учреждении неэффективно использовали современное оборудование.

Кроме того, сообщается, что в соцсетях и в СМИ стало больше критики по работе БСМП.