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НовостиОбщество8 февраля 2023 19:04

Главврач рязанской БСМП Филимонов может лишиться должности

Одна из причин увольнения - «слабая организация работы»
Источник:kp.ru
Главврач рязанской БСМП Филимонов может лишиться должности Фото:сайт БСМП

Главврач рязанской БСМП Филимонов может лишиться должности Фото:сайт БСМП

Главврач рязанской БСМП Виктор Филимонов в ближайшее время может покинуть пост. Об этом сообщает ТГ-канал «Рязинформбюро».

По данным источника, причиной увольнения может служить «слабая организация работы» по всем направлениям. Отмечается, что к руководителю есть вопросы и по административно-хозяйственной части, и по лечебно-диагностической. В частности отмечается, что в учреждении неэффективно использовали современное оборудование.

Кроме того, сообщается, что в соцсетях и в СМИ стало больше критики по работе БСМП.