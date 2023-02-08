В Канищеве зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе в 7 раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 7 февраля, в микрорайоне Канищево в Рязани зафиксировали превышение ПДК сероводорода в атмосфере в 7 раз. Данные мониторинга сообщили в региональном министерстве природопользования.

Сообщается, что замеры были сделаны в 13:20, а также с 17:40 до 18:00 часов, с 21:40 до 22:00 часов, и с 23:00 до 23:20 часов. Лаборатория брала пробы воздуха на улице Интернациональной. По данным мониторинга, уровень концентрации сероводорода в воздухе максимально достиг 5,2638 ПДКмр, что в два раза больше зафиксированных недавно нарушений.

В министерстве отметили, что направили результаты мониторинга в соответстующие организации для принятия мер. Это горадминистрация, областная межрайонная природоохранная прокуратура и рязанское управление Роспотребнадзора.