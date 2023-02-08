Рязанские депутаты утвердили законопроект о выплатах на каждого новорожденного в регионе Фото: Из материалов пресс-службы

В среду, 8 февраля, депутаты Рязанской облдумы утвердили законопроект о новых выплатах при рождении ребенка на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Напомним, губернатор Рязанской области Павел Малков предложил региональные меры поддержки на каждого новорожденного на территории региона. Независимо от дохода семьи, на каждого младенца полагается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. А если родители моложе 25 лет, то выплата составит 50 тысяч рублей.

При этом социальный комитет областной думы рекомендовал выдавать повышенные выплаты, независимо от возраста отца, а если возраст матери меньше 25 лет.

Для получения выплаты родителям нужно обратиться в МФЦ в течении трех месяцев с рождения ребенка.