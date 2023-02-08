Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 февраля 2023 17:08

Рязанские депутаты утвердили законопроект о выплатах на каждого новорожденного в регионе

Выплата составит от 20 до 50 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Рязанские депутаты утвердили законопроект о выплатах на каждого новорожденного в регионе

Рязанские депутаты утвердили законопроект о выплатах на каждого новорожденного в регионе

Фото: Из материалов пресс-службы

В среду, 8 февраля, депутаты Рязанской облдумы утвердили законопроект о новых выплатах при рождении ребенка на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Напомним, губернатор Рязанской области Павел Малков предложил региональные меры поддержки на каждого новорожденного на территории региона. Независимо от дохода семьи, на каждого младенца полагается единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей. А если родители моложе 25 лет, то выплата составит 50 тысяч рублей.

При этом социальный комитет областной думы рекомендовал выдавать повышенные выплаты, независимо от возраста отца, а если возраст матери меньше 25 лет.

Для получения выплаты родителям нужно обратиться в МФЦ в течении трех месяцев с рождения ребенка.