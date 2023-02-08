Мэрия назвала 24 площадки в Рязани для ежедневной торговли сельхозпродукцией. Адреса

Мэрия назвала 24 площадки в Рязани для ежедневной торговли сельхозпродукцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Рязани определила местным производителям точки для ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией. В перечень вошли 24 площадки, которые находятся во всех районах города.

Где можно торговать в Рязани

В Железнодорожном районе:

- Михайловское шоссе, у дома №238а;

- улица Высоковольтная, площадка перед магазином «Квазар»;

- улица Березовая, у дома №1г;

- Октябрьский городок, у магазина «Магнит»;

- улица Кирпичного Завода, у дома №14а;

- улица 4-я Линия, у дома №66;

- улица Пушкина, у дома №26;

- улица Ленинского Комсомола, у дома №6.

В Московском районе:

- улица Белякова, у дома №32б;

- улица Интернациональная, у дома №3а корпус 1 (павильон «Цветы»);

- улица Крупской, у павильона «Элит маркет»;

- улица Сельских Строителей, у дома №1в;

- улица Старореченская, у дома №15 корпус 2.

В Октябрьском районе:

- улица Новоселов (остановка «Ул. Новоселов»);

- улица Новоселов, около КДЦ «Октябрь» со стороны Новоселов;

- улица Новоселов, остановка «ул. Новоселов, 54»;

- улица Качевская, около торгового комплекса «Слово и дело»;

- улица Связи, около ТЦ «Сокол»;

- улица Новоселов, у дома №51а;

- Театральная площадь, около «Зоомагазин».

В Советском районе:

- улица 3-и Бутырки, у дома №1в;

- улица Грибоедова, у дома №3;

- улица Фирсова, у дома №25;

- площадь Попова, у киоска «Роспечать».