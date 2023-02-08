Мэрия назвала 24 площадки в Рязани для ежедневной торговли сельхозпродукцией. Адреса

Мэрия назвала 24 площадки в Рязани для ежедневной торговли сельхозпродукцией.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Рязани определила местным производителям точки для ежедневной торговли сельскохозяйственной продукцией. В перечень вошли 24 площадки, которые находятся во всех районах города.
В Железнодорожном районе:
- Михайловское шоссе, у дома №238а;
- улица Высоковольтная, площадка перед магазином «Квазар»;
- улица Березовая, у дома №1г;
- Октябрьский городок, у магазина «Магнит»;
- улица Кирпичного Завода, у дома №14а;
- улица 4-я Линия, у дома №66;
- улица Пушкина, у дома №26;
- улица Ленинского Комсомола, у дома №6.
В Московском районе:
- улица Белякова, у дома №32б;
- улица Интернациональная, у дома №3а корпус 1 (павильон «Цветы»);
- улица Крупской, у павильона «Элит маркет»;
- улица Сельских Строителей, у дома №1в;
- улица Старореченская, у дома №15 корпус 2.
В Октябрьском районе:
- улица Новоселов (остановка «Ул. Новоселов»);
- улица Новоселов, около КДЦ «Октябрь» со стороны Новоселов;
- улица Новоселов, остановка «ул. Новоселов, 54»;
- улица Качевская, около торгового комплекса «Слово и дело»;
- улица Связи, около ТЦ «Сокол»;
- улица Новоселов, у дома №51а;
- Театральная площадь, около «Зоомагазин».
В Советском районе:
- улица 3-и Бутырки, у дома №1в;
- улица Грибоедова, у дома №3;
- улица Фирсова, у дома №25;
- площадь Попова, у киоска «Роспечать».