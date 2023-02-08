Депутат Парсентьев поднял вопрос о переименовании улиц в честь павших в СВО рязанских Героев России

В среду, 8 февраля, на «правительственном часе», посвященном поддержке участников СВО и их семей, в Рязанской областной Думе подняли вопрос о переименовании улиц в честь Героев России.

Депутат Григорий Парсентьев («Справедливая Россия - За правду») обратился с вопросом к мэру Рязани Елене Сорокиной, почему в городе противостоят переименованию в честь рязанских Героев России Безбожных переулков и других улиц с непримечательными названиями.

- Считаю своим долгом и обязанностью добиться переименования Безбожных улиц в родном городе. Так же считаю обязательным присвоение новым улицам, улицам с цифровой нумерацией имен наших павших Героев России. Очень странную, по меньшей мере, позицию топонимической комиссии города Рязани совместными усилиями откорректируем под современные реалии, - прокомментировал Григорий Парсентьев на своей странице.