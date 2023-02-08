Возле гимназии №5 в Рязани неизвестный предлагал детям подвезти их

Родителей насторожило, что у гимназии №5 в Рязани некий мужчина предлагал детям подвезти их.

У гимназии №5 в Рязани неизвестный мужчина предлагал детям подвезти их. Сообщение одного из родителей, узнавших об этом, распространила группа «Новости Рязани ВКонтакте» 8 февраля. Мужчина появился возле гимназии дважды.

«Мы, родители, уже пишем заявление в полицию. От директора школы заявление уже написано», - рассказал автор.

По некоторым свидетельствам, мужчина был в серой шапке с золотой серьгой в ухе на машине с номерами 48-го региона (Липецкая область).

В полиции подтверждают, что по обращениям проводится проверка.