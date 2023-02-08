45-летний житель села Дубровичи убил и ограбил односельчанку, спрятав труп в погреб

Рязанец, убивший пенсионерку, спрятал тело в погреб дома.

45-летний рязанец, который проходит по делам об убийстве и разбое, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, 30 марта 2022 года в селе Дубровичи мужчина, запланировавший украсть у пожилой местной жительницы, которой он помогал по хозяйству, деньги и автомобиль. Он напал внезапно, ударив несколько раз по голове жертве кирпичом. Затем он удушил односельчанку и спрятал мертвое тело в погреб дома.

Вместе с украденным убийца покинул место преступления. На мужчину вышли сразу - его задержали и заключили под стражу.

Следствие собрало достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.