Рязанцев 9 февраля ждет 11 градусов мороза и небольшой снег.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В четверг, 9 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.
В четверг западный ветер, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -11 ... -6 градусов, днем -6... -1 градус.
По данным специалистов центра «Фобос», в последующие дни в Рязани усилятся порывы ветра, а дневная температура не опустится ниже 5 градусов мороза.
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