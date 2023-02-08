Рязанцев 9 февраля ждет 11 градусов мороза и небольшой снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 9 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшим снегом и гололедицей, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

В четверг западный ветер, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха по Рязанской области ночью -11 ... -6 градусов, днем -6... -1 градус.

По данным специалистов центра «Фобос», в последующие дни в Рязани усилятся порывы ветра, а дневная температура не опустится ниже 5 градусов мороза.

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