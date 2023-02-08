В Рязани рецидивист украл из кассы 23 тысячи рублей

Злоумышленник выжидал момент, когда кассир отвернется. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рязани поймали рецидивиста, который своровал с кассы магазина деньги. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области 8 февраля.

В полицию обратился представитель магазина предметов интерьера, который расположен на улице Новоселов, и рассказал, что из кассы пропали 23 тысячи рублей. Он предположил, что кража произошла, когда продавец отвлеклась всего на пару минут.

Сотрудники полиции опросили работников магазина и соседних торговых точек. Они нашли свидетелей, заметивших неизвестного средних лет - он выходил из павильона в это же время, когда пропали деньги.

Криминалист обследовал место и обнаружил на кассе отпечатки пальцев. Оставленная улика и помогла выйти на след 38-летнего жителя Рыбновского района. Он уже был ранее судим за кражу и грабеж, и только пару месяцев назад освободился из тюрьмы. Его особой чертой в совершенных им преступлениях являлось воровство именно из касс рязанских магазинов в те моменты, когда продавцы оставляли денежный ящик без присмотра или общались с покупателями.

Также про обвиняемого стало известно, что он начал употреблял синтетические наркотики после своего освобождения из мест лишения свободы. Вот ему и понадобились деньги на свои нужды. Выбрав магазин, он выждал момент, когда женщина отвлеклась на покупателя в торговом зале, и вытащил из кассы все денежные купюры в размере 23 тысяч рублей. Ему не удалось скрыться от полиции, его задержали.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ - кража. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.