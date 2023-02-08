70 рязанских ученых стали лауреатами губернаторской премии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День российской науки, 8 февраля, стало известно, что в этом году 70 деятелей науки в Рязанской области стали лауреатами губернаторской премии «Молодой ученый года». Об этом сообщил глава региона Павел Малков в своем ТГ-канале.

Достижения рязанских ученых в области техники отметят премией имени академика Владимира Уткина.

Вручение наград ученым пройдет в четверг, 9 февраля.

- Рязанская земля подарила миру много талантливых ученых: Константин Циолковский, Владимир Уткин, Иван Павлов, Петр Семёнов-Тян-Шанский и многие другие. На смену им приходят поколения молодых талантов. Они создают новую современную науку, их разработки получают заслуженное признание и находят применение в самых разных сферах, - отметил губернатор.