Рязанская ГИБДД вышла в масштабный рейд с использованием «Паутины» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

8 февраля в Рязани и области сотрудники ГИБДД вышли в рейды для выявления нарушений правил дорожного движения. Инспекторы вооружились системой «Паутина», которая повышает эффективность работы ведомства.

Под «Паутину» попадает весь транспорт, проезжающий через участки улично-дорожной сети, где установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений.

Как пояснили в УМВД России по Рязанской области, система выделяет из всего транспортного потока те автомобили, собственники которых, либо сами эти автомобили находятся в розыске. В базе данных «Паутины» в ежедневном режиме обновляется информация о транспорте, регистрация которого аннулирована.

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