В ДТП с автобусом в Клепиковском районе пострадала 62-летняя пассажирка

В Клепиковском районе пассажирский автобус врезался в иномарку. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

Во вторник, 7 февраля, в Клепиковском районе Рязанской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России 8 февраля.

Авария случилась около 10:00 на 440-м километре трассы федерального значения «Золотое кольцо». По предварительной информации полиции, 67-летний рязанец под управлением иномарки Kia Spectra врезался в автобус King Long, который двигался в попутном направлении и за рулем которого сидел 34-летний житель Касимова.

В результате ДТП пострадала 62-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали с полученными травмами.

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства происшествия.