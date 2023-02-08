В феврале в Рязанской области ожидаются изменения в расписании электричек

В феврале на МЖД, в том числе в Рязанской области, изменится расписание пригородных поездов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В некоторые из дней февраля на Казанском направлении Московской железной дороги, в том числе в Рязанской области, изменится расписание пригородных поездов. Это связано с ремонтно-путевыми работами, сообщает пресс-служба МЖД.
13 и 14 февраля рабочие выйдут на участок Щурово-Голутвин; 14, 15 и 18 февраля — на участок Рязань-1 — Лесок.
Соответственно, в указанные дни будет скорректирован график поездов, курсирующих на участках между станциями:
- Москва – Голутвин – Рязань;
- Рязань-1 – Рыбное;
- Рязань-1 – Гавердово;
- Рязань-1 – Сасово,
- Рязань-1 – Узуново,
- Рязань-1 – Дивово,
- Шилово – Касимов.
Поэтому нужно уточнять актуальное расписание заблаговременно - на сайте РЖД (раздел «Пассажирам») и в приложении «РЖД Пассажирам».