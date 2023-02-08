В феврале в Рязанской области ожидаются изменения в расписании электричек

В феврале на МЖД, в том числе в Рязанской области, изменится расписание пригородных поездов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В некоторые из дней февраля на Казанском направлении Московской железной дороги, в том числе в Рязанской области, изменится расписание пригородных поездов. Это связано с ремонтно-путевыми работами, сообщает пресс-служба МЖД.

13 и 14 февраля рабочие выйдут на участок Щурово-Голутвин; 14, 15 и 18 февраля — на участок Рязань-1 — Лесок.

Соответственно, в указанные дни будет скорректирован график поездов, курсирующих на участках между станциями:

- Москва – Голутвин – Рязань;

- Рязань-1 – Рыбное;

- Рязань-1 – Гавердово;

- Рязань-1 – Сасово,

- Рязань-1 – Узуново,

- Рязань-1 – Дивово,

- Шилово – Касимов.

Поэтому нужно уточнять актуальное расписание заблаговременно - на сайте РЖД (раздел «Пассажирам») и в приложении «РЖД Пассажирам».