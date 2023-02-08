Заместитель директора рязанского МУП похитила более 1 млн рублей

Экс-замдиректор рязанского МУП похитила более 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Следователи УМВД возбудили уголовное дело в отношении бывшего замдиректора одного из муниципальных предприятий Рязани. Ее подозревают в мошенничестве.

По предварительным данным, с 2018 по 2022 год заместитель директора муниципального предприятия неоднократно давала устные распоряжения подчиненным о необходимости составления платежных документов. Впоследствии эти документы она использовала для перечисления на подконтрольные ей расчетные счета контрагентов предприятия деньги, размер которых превышал фактический размер полагаемой оплаты за оказанные услуги.

Таким образом женщина причинила ущерб муниципальному предприятию на суму более 1 млн 233 тысяч рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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