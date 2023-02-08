Павел Малков рассказал об альтернативной выплате рязанским многодетным семьям

Рязанские многодетные семьи теперь смогут выбрать - получить участок или взять деньги. Фото: правительство Рязанской области.

Рязанские многодетные семьи смогут получить деньги вместо земельных участков. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Многодетные семьи Рязанской области имеют право на получение бесплатного земельного участка для улучшения жилищных условий. Власти решили ввести альтернативу - возможность получения выплаты в размере 200 тысяч рублей взамен земельного участка. Уточняется, что данная мера поддержки - для тех многодетных семей, которые уже приобрели или построили жилье на кредитные средства. Кроме того, этими деньгами можно будет погасить ипотеку.

Малков пообещал, что в дальнейшем выделенные для многодетных семей земельные участки обеспечат всей необходимой инфраструктурой, которая сейчас отсутствует. Планируется формирование дополнительного резерва участков земли для выдачи их нуждающимся семьям. А семьям, которым не нужны участки, предоставили другой вариант для выбора.

«У многодетных семей должна быть возможность выбора меры поддержки. Предусмотренная альтернатива – важнейший шаг. Посмотрим, насколько она будет востребована. Как активно люди будут ей пользоваться. Нужно развивать вот эти альтернативные возможности для реализации прав многодетных семей», - заявил глава региона.