Уже 9 февраля на трех улицах Рязани отключат воду

9 февраля на трех улицах Рязани отключат воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 9 февраля, на нескольких улицах Рязани отключат воду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МП «Водоканал». По информации властей, причина отключения – работы на водопроводе.

В четверг с 10:00 до 11:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Загородная, дом №1, дом №10, дом №12, дом № 16, дом №18, дом №2, дом №22 корпус 4, дом №22 корпус 5, дом №22 корпус 6, дом №22 корпус 7, дом №22 корпус 8, дом №3, дом №4, дом №6 (детсад №161), дом №8, дом №12а, дом №14, дом №22а, дом №4а;

- улица Полиграфистов, дом №7;

- улица Попова, дом №55.

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