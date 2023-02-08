Мэрия Рязани объяснила, зачем в центре города установили знаки «Зона 40».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Дорожные знаки «Зона 40» в центре Рязани поставили, чтобы усмирить ночных лихачей. Об этом сообщила городская администрация ИА «МедиаРязань».
Новые знаки появились в январе на перекрестках улиц Свободы и Полонского, Ленина и Свободы, Ленина и Введенской и других.
Как сообщили чиновники, днем в городе скоростной режим 40 км/ч не превышает установленные ограничения, но ночью водители превышают скоростной режим. Поэтому власти и решили установить новые дорожные знаки.
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