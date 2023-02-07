Сельского учителя из Александрово обвинили в пропаганде ЛГБТ

Сельского учителя истории оклеветали, по словам школы, где он работал.

5 февраля в Telegram-канале «аТипичная Рязань» появилась информация об уволенном якобы из-за «пропаганды ЛГБТ» и приставаний к ученикам сельском учителе. Школа села Александрово Рязанского района Рязанской области прокомментировала данный инцидент, назвав обвинения клеветой. Об этом пишет портал «Подъём» 7 февраля.

Учреждение сообщило, что учитель уволился еще месяц назад в связи с невозможностью совмещать учебу с работой. - Мы не понимаем, почему происходит такая ситуация, - посетовал представитель учебного заведения.

Кроме того, школа опровергает информацию о срочных поисках замены бывшему учителю истории, а также единственном преподавателе этой специализации в штате:

- Учитель истории у нас есть, все в порядке. Никакого дефицита кадров на данный момент не существует, - пояснили в Александровской СОШ.