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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 17:04

Пьяный рязанец 10 раз ударил соседа ножом и ушел спать

Потерпевший остался жив
Источник:kp.ru
Во время пьянки рязанец попытался зарезать соседа.

Во время пьянки рязанец попытался зарезать соседа.

Фото: Тимур ХАНОВ.

Житель Рязани в ходе пьянки попытался убить приятеля, нанеся ему не менее десяти ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 7 февраля.

По информации следствия, между двумя пьяными соседями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил оппонента ножом более десяти раз. В результате нанесенных ран потерпевший отключился. Сосед решил, что мужчина умер, и прекратил наносить удары, ушел в комнату спать.

Рязанцу с многочисленными ранениями врачи оказали медицинскую помощь, и в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Против 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30, а также части первой статьи 105 УК РФ - о покушении на убийство.

Следствием проводятся процессуальные действия, собираются и закрепляются доказательства.