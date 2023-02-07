Пьяный рязанец 10 раз ударил соседа ножом и ушел спать

Во время пьянки рязанец попытался зарезать соседа. Фото: Тимур ХАНОВ.

Житель Рязани в ходе пьянки попытался убить приятеля, нанеся ему не менее десяти ударов ножом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 7 февраля.

По информации следствия, между двумя пьяными соседями произошла ссора, в ходе которой обвиняемый ударил оппонента ножом более десяти раз. В результате нанесенных ран потерпевший отключился. Сосед решил, что мужчина умер, и прекратил наносить удары, ушел в комнату спать.

Рязанцу с многочисленными ранениями врачи оказали медицинскую помощь, и в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Против 45-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части третьей статьи 30, а также части первой статьи 105 УК РФ - о покушении на убийство.

Следствием проводятся процессуальные действия, собираются и закрепляются доказательства.