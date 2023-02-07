Синоптики спрогнозировали очень высокое давление и до -23 градусов 8 февраля

В регионе ночью местами будет до -23 градусов Цельсия. Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

Рязанцам рассказали, какая будет погода в среду, 8 февраля. Прогноз опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.

В регионе ожидается облачная погода, с прояснениями. Осадков не обещали. На дорогах сохранится гололедица. Ночью подует переменный ветер со скоростью от двух до семи метров в секунду, днем будет дуть юго-западный ветер со скоростью от четырех до девяти м/с.

В ночное время столбики термометра покажут отметки -18...-13 градусов, местами похолодает до -23 градусов Цельсия. Днем синоптики спрогнозировали температуру воздуха от -9 до -4°С.

По сообщению центра погоды «Фобос», атмосферное давление в регионе будет очень высокое.