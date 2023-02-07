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НовостиОбщество7 февраля 2023 14:54

Санаторий «Сосновый бор» под Рязанью начнет работу в тестовом режиме в мае 2023 года

В первую очередь здравницу намерены использовать для реабилитации участников СВО и членов их семей
Источник:kp.ru
Санаторий «Сосновый бор» под Рязанью примет первых посетителей в мае 2023 года. Фото: ТГ-канал «Рязинформбюро».

Санаторий «Сосновый бор» под Рязанью примет первых посетителей в мае 2023 года. Фото: ТГ-канал «Рязинформбюро».

Санаторий «Сосновый бор» после длительного перерыва на реконструкцию откроет свои двери для первых посетителей уже в мае 2023 года. Об этом сообщили в ТГ-канале «Рязинформбюро».

В первое время солотчинский санаторий будет работать в тестовом режиме.

Отмечается, что уже сейчас в здании завершили ремонт и завезли новое оборудование. В ближайшие три месяца предстоит завершить работы в столовой и отремонтировать несколько номеров.

Санаторий, прежде всего, намерены использовать для реабилитации участников СВО и членов их семей.