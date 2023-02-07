Сасовца осудят за убийство жены

Сасовец, обвиняемый в убийстве своей супруги, предстанет перед судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом предстанет 45-летний сасовец, зарезавший свою жену. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Рязанской области 7 февраля.

По данным следствия, 19 ноября 2022 года мужчина посетил место работы своей супруги и ударил ножом в область грудной клетки и спины женщины несколько раз. От нанесенных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Выяснилось, что рязанка планировала развестись с обвиняемым, переехала от него с ребенком к родственникам, а также не давала общаться с их сыном. Причина тому - злоупотребление рязанцем алкоголя.

Против него возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ - убийство. Следствие собрало достаточно доказательств, и скоро суд рассмотрит дело по существу.