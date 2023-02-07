Ликвидированная в 2017 году организация продолжает обязывать рязанцев провести поверку счетчиков.

В жилых домах Рязани продолжат раскидывать извещения с предложением провести поверку счетчиков от организации, которая якобы была ликвидирована еще в 2017 году. Об этом КП-Рязань сообщил один из жителей дома №36 по улице Затинной.

«7 февраля по адресу: ул. Затинная, 36 опять разнесли извещения с предложением провести поверку счетчиков. Такие извещения разложили по всем почтовым ящикам. Буду доволен, если население Рязани будет предупреждено», - сообщил рязанец.

В извещении добавился QR-код, который ведет на ключевую фразу «ЖКХ-Сервис» в поисковой строке «Яндекса».

В октябре 2022 года КП-Рязань рассказывала, что указанная в извещениях организация «ЖКХ-Сервис» предлагает пройти поверку счетчиков, стращая увеличением платы за коммунальные услуги. И если раньше извещения подписывались неким А.С. Леоновым, то сейчас никаких имен нет. Но добавился QR-код, который ведет на ключевую фразу «ЖКХ-Сервис» в поисковой строке «Яндекса».

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