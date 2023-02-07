Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении рязанки, которая морила голодом 8-летнего сына. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего в Рязанской области.

Речь идет о рязанке, которая не кормила восьмилетнего сына, ссылаясь на отсутствие денег, а сама при этом пьянствовала. Фактически мать оставила ребенка на попечение соседей (читать подробности истории).

Глава СК РФ поручил руководителю следственного управления по Рязанской области Владимиру Никешкину возбудить уголовное дело, а потом предоставить доклад о ходе расследования.

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