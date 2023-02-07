Каждому новорожденному рязанцу будут выплачивать до 50 тысяч рублей Фото: пресс-служба Правительства Рязанской области

Во вторник, 7 февраля, на заседании рязанского правительства принято решение о региональных выплатах каждому младенцу, родившемуся на территории области. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Выплата в размере 20 тысяч рублей предоставляется на каждого новорожденного рязанца, независимо от дохода семьи. А если родители моложе 25 лет, то региональная выплата будет в два раза больше и составит 50 тысяч рублей. Это дополнительные региональные выплаты и они будут предоставляться на каждого новорожденного, как дополнение к остальным мерам поддержки.

Для получения выплаты родителям нужно обратиться в течение трех месяцев после рождения ребенка в МФЦ с заявлением. Главное условие - младенец должен быть рожден на территории Рязанской области.

Кстати, сейчас в регионе живут 120 тысяч семей с детьми.