7 февраля еще на трех улицах Рязани отключили холодную воду

Еще на трех улицах Рязани отсутствует холодная вода 7 февраля.

В Рязани из-за ремонтных работ на водопроводе 7 февраля отключили воду еще на нескольких улицах. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.

Подача холодной воды будет отключена до 17:00 по следующим адресам:

- улица Московский заулок, дома №№1, 10, 2, 4, 6, 8;

- улица Элеваторная, дома №№12а, 14, 14а, 16 корп. 1, 16, 18 корп. 1, 18, 2, 20 корп. 1, 20, 22, 26 корп. 1, 4, 4а, 6, 8;

- улица Элеваторный заулок, дома №№11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.