Губернатор Малков зарегистрировался в «Одноклассниках»

Губернатор Павел Малков зарегистрировался в «Одноклассниках». Жалобы начали поступать...

Губернатор Рязанской области Павел Малков зарегистрировался в «Одноклассниках», и поблагодарил всех, кто читает его социальные сети.

«Спасибо за поддержку и за то, что рассказываете о проблемах. Многие сообщения сразу направляю в профильные ведомства или выношу на заседания правительства. Не все можно решить сразу, но нужно последовательно работать», - оставил в своем первом сообщении Малков.

Губернатор заверил рязанцев, что будет рад комментариям от пользователей соцсети, и они комментарии тут же появились. Рязанцы жалуются на нечищеную ото льда аллею, просят помочь с жильем, открытием амбулатории, а также сообщают о коррупции и высоких тарифах ЖКХ.

По состоянию на 7 февраля 12:00, у губернатора 336 подписчиков и ни одного друга. Из информации только то, что Малков живет в Рязани и работает в правительстве Рязанской области. Сведений о местах учебы, об одноклассниках, интересах нет.

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