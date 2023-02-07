Виновника ДТП с одним погибшим на Солотчинском мосту приговорили к трем годам условно

Виновник смертельного ДТП понесет наказание.

Устроившему смертельное ДТП на Солотчинском мосту водителю фуры суд вынес приговор. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области 6 февраля.

Виновнику аварии, которая унесла жизнь человека, назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, на три года его лишат права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Приговор в законную силу пока еще не вступил и может быть обжалован.

Напомним, еще в марте 2022 года 37-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом, который направлялся в сторону Спас-Клепиков по Солотчинскому шоссе, наехал на японскую иномарку Toyota Avensis, за рулем которой сидел 40-летний мужчина. Японский автомобиль, остановившийся в связи с поломкой, стоял у правового края проезжей части на аварийке.

В результате сильного удара водитель, сидевший внутри легковушки, скончался на месте происшествия от полученных травм.

Обвиняемый ничего не сделал, чтобы избежать столкновение.