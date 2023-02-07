Два младенца умерли в январе в рязанском перинатальном центре

В рязанском перинатальном центре с начала года умерли двое младенцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два младенца умерли в рязанском перинатальном центре в январе 2023 года. Еще один новорожденный скончался по дороге в перинатальный центр, сообщает рзн.info со ссылкой на министерство здравоохранения Рязанской области.

Всего с начала 2023 года в Рязани появились на свет 317 детей, в Рязанской области - 550 детей.

В конце декабря 2022 года власти назвали несколько причин младенческой смерти в Рязанской области. Среди них врожденные пороки развития, болезни органов дыхания и болезни нервной системы, а также травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (читать подробнее).

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