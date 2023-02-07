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НовостиОбщество7 февраля 2023 5:51

На семи улицах 7 февраля в Рязани отключат холодную воду

На трех улицах вода появится уже в 12:00, а на остальных - в 17:00
Источник:kp.ru
На семи рязанских улицах отключат холодную воду.

На семи рязанских улицах отключат холодную воду.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 7 февраля, отключат холодную воду на нескольких улицах в Рязани. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

В связи с ремонтными работами МП «Водоканал» на водопроводе отключение подачи холодной воды произойдет по следующим адресам:

- с 9:00 до 12:00: на улицах Карла Маркса, в доме №3 корпус 3 (детский сад №104); Магистральная, в домах №№2 корпус 1, 2, 3, 4; Станкозаводская, в домах №№1/1, 2 корпус 1;

- с 9:30 до 17:00: на улицах Островского, в домах№№41, 43, 39 корпус 1 (детский сад №81); Разина, в домах №№27/19, 29/20; Телевизионная, в доме №17; Трудовая, в доме №18.