50 десантников РВВДКУ отправились в лыжный переход почти на 700 километров

50 десантников отправились в лыжный переход почти на 700 километров. Фото: администрация Рязани.

6 февраля начался лыжный переход, который посвящен 105-й годовщине Рязанского десантного училища имени Маргелова. Стартует и финиширует акция в биатлонном комплексе «Алмаз». Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Участники перехода - 50 десантников (30 из них - лыжный отряд) - пройдут 699 километров. На их пути будут такие города Рязанской области, как Скопин, Михайлов, Ряжск, Шацк, Сасово, Касимов и Шилово. Там пройдут торжественные мероприятия у памятников погибшим в годы ВОВ, а также на местах захоронения. В населенных пунктах состоятся показательные выступления по рукопашному бою и уроки мужества.

Мероприятия завершатся 14 февраля.