На рязанских ярмарках выходного дня продали три тонны картошки и тонну рыбы

В Рязани на ярмарках продали много тонн продукции от местных производителей. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

В прошедшую субботу, 4 февраля, на очередной еженедельной ярмарке продали множество продовольственных товаров от 160 рязанских производителей. Об этом рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Продукцию выставляли на улице Станкозаводской - у торгового центра «КИТ», на территории УРТ на улице Дзержинского, около ЦНТИ на улице Крупской и возле КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов. Работало 247 торговых точек.

Продали 6,7 тонны мяса, молочной продукции реализовали 5,1 тонны, хлеб и хлебобулочные изделия - 4,4 тонны продукции, мед - 0,3 тонны, на 1 т рязанцы купили живой рыбы. Кроме того, было продано 3,4 тонны овощей, три тонны картофеля, а также 4,4 тонны яблок и груш.

В грядущую субботу, 11 февраля, в Рязани вновь запланированы ярмарки продуктов питания.