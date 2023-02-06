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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 11:58

Подозреваемый в развратных действиях с несовершеннолетними директор Скопинской керамики Юрий Швецов арестован на два месяца

Его подозревают в двух преступлениях против несовершеннолетних
Источник:kp.ru
В Рязани арестовали на два месяца директора рязанской фирмы Юрия Швецова.

В Рязани арестовали на два месяца директора рязанской фирмы Юрия Швецова.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Рязани арестовали директора ЗАО «Скопинская художественная керамика» Юрия Швецова. Об этом пишет Telegram-канал «Рязинформбюро» 6 февраля.

Сообщается, что Швецов подозревается в развратных действиях с несовершеннолетними гражданами. Он будет находиться под стражей два месяца - меру пресечения избрал Пронский районный суд.

Уточняется, что на территории Пронского района Рязанской области произошло уже два преступления, в которых подозревают мужчину.

Напомним, 3 февраля директора организации задержали. В СУ СК России по Рязанской области информацию не смогли подтвердить или опровергнуть, заявив, что комментарии по данному делу не дают.