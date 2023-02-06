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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 11:19

Рязанские пожарные прибыли в Торговые ряды на ложный вызов

В торговом комплексе произошло задымление
Источник:kp.ru
6 февраля на улице Краснорядской пожарные прибыли на ложный вызов. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

6 февраля на улице Краснорядской пожарные прибыли на ложный вызов. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В Рязани сообщили о задымлении в Торговых рядах 6 февраля. О ложном вызове рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По словам МЧС, сигнал поступил в 13:04. Сообщалось, что произошло задымление в торговом комплексе на улице Краснорядской. На место выезжали 12 человек и три пожарные машины.

Сообщение о ЧП не подтвердилось - ничего не горело.

Напомним, 6 февраля также поступило сообщение о задымлении в общежитии РГУ. Оно тоже оказалось ложным.