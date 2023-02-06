Рязанские пожарные прибыли в Торговые ряды на ложный вызов

6 февраля на улице Краснорядской пожарные прибыли на ложный вызов. Фото: ГУ МЧС РФ по Рязанской области.

В Рязани сообщили о задымлении в Торговых рядах 6 февраля. О ложном вызове рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По словам МЧС, сигнал поступил в 13:04. Сообщалось, что произошло задымление в торговом комплексе на улице Краснорядской. На место выезжали 12 человек и три пожарные машины.

Сообщение о ЧП не подтвердилось - ничего не горело.

Напомним, 6 февраля также поступило сообщение о задымлении в общежитии РГУ. Оно тоже оказалось ложным.