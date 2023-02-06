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НовостиОбщество6 февраля 2023 10:38

7 февраля в Рязанской области похолодает до -15 градусов

Рязанцев предупредили о высоком давлении в регионе
Источник:kp.ru
В Рязанской области похолодает до -15 градусов.

В Рязанской области похолодает до -15 градусов.

Фото: Елена ЦЫГАНКОВА

ГУ МЧС России по Рязанской области поделилось с рязанцами, какая погода их ждет во вторник, 7 февраля. Прогноз опубликован на сайте ведомства.

В регионе будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На рязанских дорогах сохранится гололедица.

Ветер подует с северо-востока со скоростью от двух до семи метров в секунду.

В ночное время столбики термометра будут показывать отметки -13...-8°С, а местами - до -15 градусов Цельсия. Днем в Рязанской области ожидается от -8 до -3 градусов.

Центр погоды «Фобос» предупреждает о высоком атмосферном давлении.