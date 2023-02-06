Уже 7 февраля в Торговом городке откроется универсальная ярмарка. Фото: Иван МАКЕЕВ

7 февраля 2023 года в рязанском Торговом городке откроется универсальная ярмарка, сообщает управление экономики и цифрового развития администрации Рязани.

По информации чиновников, рязанцев и гостей города ждут на прилавках продукты от фермерских хозяйств и местных производителей. Кроме того, в продаже будут и непродовольственные товары.

Работать ярмарка будет до 12 февраля.

Отметим, что позже анонс об открытии ярмарки с сайта администрации удалили.

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