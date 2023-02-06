В Рязани задержали пьяную женщину, врезавшуюся на иномарке в забор

В Рязани задержали пьяную женщину за рулем. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

6 февраля в Рязани задержали пьяную женщину, севшую за руль. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию поступило сообщение о странной манере управления автомобилем Renault Logan, за рулем которого сидит, возможно, нетрезвый водитель. Машина двигалась по территории садового товарищества, в микрорайоне Сысоево.

Так, прибыв на место, патруль обнаружил врезавшуюся и застрявшую в заборе иномарку. На водительском сидении была 32-летняя рязанка, явно в нетрезвом состоянии. Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Жительницу отстранили от управления автомобилем. В отношении ее составили административный протокол по части первой статьи 12.26 КоАП РФ. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.