В одном районе Рязани за сутки загрязнение воздуха зашкалило пять раз

4-5 февраля в Рязани выявили пять превышений предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе. Все их зафиксировал один стационарный пост — на улице Интернациональной в микрорайоне Канищево. Об этом сообщает областное министерство природопользования.

Одно из превышений ПДК - в 1,1 раза - показал анализ пробы, отобранной 4 февраля в 10:40, но оно было в пределах технической погрешности измерений. Остальные четыре раза загрязнение воздуха зашкалило серьезней: 5 февраля в период с 6:00 до 6:20 и с 08:20 до 08:40 максимальный уровень концентрации сероводорода составил почти 2,1 ПДКмр.

«Министерством проводятся мероприятия по выявлению предполагаемых источников загрязнения атмосферного воздуха как федерального, так и регионального надзора, по результатам которых будут инициированы внеплановые проверки предприятий», - заявили в минприроды.

Информацию областные чиновники передали в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и городскую администрацию.