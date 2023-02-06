В Рязани полиция задержала 37-летнего мужчину с тремя граммами мефедрона

Полиция задержала 37-летнего рязанца с наркотиком массой 3,4 грамма. Фото: УМВД РФ по Рязанской области.

4 февраля задержали жителя Рязани с мефедроном. Об этом рассказала пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На улице Новой патрульные заметили мужчину, который попытался быстрее скрыться, завидев полицию. Полицейские решили остановить его, и в ходе разговора стражи порядка предположили, что гражданин может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

При проведении личного осмотра у 37-летнего рязанца нашли и изъяли колбы, а также полиэтиленовый пакетик с кристаллическим веществом. По результатам экспертизы выяснилось, что изъятое вещество - мефедрон массой 3,4 грамма.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ - незаконное приобретение, перевозка и хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.