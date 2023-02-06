Блогер посетил покинутую деревню Еромчино в Рязанской области

Деревня Еромчино, по словам автора видео, полностью опустела в 2013 году.

На YouTube-канале «Заброшенный мир» вышел ролик о покинутой деревне Еромчино в Кадомском районе Рязанской области. По словам автора, она полностью опустела в 2013 году, хотя в 1993-м здесь еще было 92 жителя.

Еромчино расположено по соседству с деревней Колетино, которая тоже заброшена. Ролик о ней выходил ранее.

Некогда в Еромчине были своя начальная школа, медпункт, библиотека, колхозная баня, рассказывает блогер.

В домах блогер находил картины, иконы и поделки.