Блогер посетил покинутую деревню Еромчино в Рязанской области

Деревня Еромчино, по словам автора видео, полностью опустела в 2013 году.
На YouTube-канале «Заброшенный мир» вышел ролик о покинутой деревне Еромчино в Кадомском районе Рязанской области. По словам автора, она полностью опустела в 2013 году, хотя в 1993-м здесь еще было 92 жителя.
Еромчино расположено по соседству с деревней Колетино, которая тоже заброшена. Ролик о ней выходил ранее.
Некогда в Еромчине были своя начальная школа, медпункт, библиотека, колхозная баня, рассказывает блогер.
В домах блогер находил картины, иконы и поделки.
Покинутая деревня Еромчино расположена в Кадомском районе.