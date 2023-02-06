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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:00

Блогер посетил покинутую деревню Еромчино в Рязанской области

Еще 30 лет назад в ней жили почти 100 человек
Источник:kp.ru
Деревня Еромчино, по словам автора видео, полностью опустела в 2013 году.

Деревня Еромчино, по словам автора видео, полностью опустела в 2013 году.

На YouTube-канале «Заброшенный мир» вышел ролик о покинутой деревне Еромчино в Кадомском районе Рязанской области. По словам автора, она полностью опустела в 2013 году, хотя в 1993-м здесь еще было 92 жителя.

Еромчино расположено по соседству с деревней Колетино, которая тоже заброшена. Ролик о ней выходил ранее.

Некогда в Еромчине были своя начальная школа, медпункт, библиотека, колхозная баня, рассказывает блогер.

В домах блогер находил картины, иконы и поделки.

В домах блогер находил картины, иконы и поделки.

Покинутая деревня Еромчино расположена в Кадомском районе.

Покинутая деревня Еромчино расположена в Кадомском районе.