Семилетний ребенок пострадал в жестком ДТП в Шиловском районе

7-летний ребенок пострадал в жестком ДТП в Шиловском районе.

Около шести часов вечера 5 февраля в Шиловском районе произошло жесткое ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 45-летний местный житель за рулем автомобиля Renault Logan на скорости влетел в ВАЗ.

В результате дорожного происшествия 60-летний водитель, а также 49-летняя женщина и семилетний ребенок – пассажиры отечественной легковушки - получили травмы.

Всего за минувшие пятницу и выходные дни в Рязанской области инспекторы зарегистрировали четыре ДТП, в результате которых восемь человек получили травмы.

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