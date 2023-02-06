Жительница Рязанской области морила сына голодом и оставляла ночевать в подъезде

Ребенка решили срочно изъять из семьи. Фото: vk.com/pronskiiraion

Жительница Рязанской области не кормила сына, ссылаясь на отсутствие денег, а сама при этом пьянствовала. Как сообщает администрация Пронского района, где живет семья, фактически горе-мамаша оставила ребенка на попечение соседей.

Чиновники отмечают, что мальчик 2015 года находился в социально опасном положении:

«Мать ребенка, оставила его на попечение соседей и в течение недели злоупотребляет спиртными напитками, не заботясь о жизни и здоровье сына», - рассказали в администрации.

Несовершеннолетнего решили срочно изъять из семьи. На время его поместили в детское отделение Новомичуринской межрайонной больницы.

Издательство «Пресса» пишет, что в ноябре голодный ребенок, заговорив о еде, услышал из уст матери «Денег нет». На улице он познакомился со сверстником, мама которого его покормила.

Еще был случай, когда родная мать не пустила мальца домой, и тому пришлось ночевать в подъезде.