Рязанский ФКР с начала 2023 года направил подрядчикам 63 претензии

ФКР Рязанской области пытается показать, что борется с нерадивыми подрядчиками.

Фонд капитального ремонт МКД Рязанской области рассказал о претензионно-исковой работе с начала 2023 года. Регоператор направил подрядчикам 63 претензии.

Это 19 претензий об устранения недостатков выполненных работ, 9 о повторном строительном контроле, 12 о возмещении убытков, 23 об оплате неустойки.

Также ФКР подал в суд 7 исков, большинство из которых о взыскании убытков. Всего регоператор выступает истцом более чем в 50 рассматриваемых делах.

Фонд капремонта Рязанской области остается одной из самых непрозрачных структур среди тех, которым жители региона ежемесячно вынуждены платить деньги. Губернатор Павел Малков заявлял, что документацию регионального оператора следует изучать с правоохранительными органами, однако конкретные претензии «серый дом» на запрос редакции не озвучил. О том, кто такой нынешний и.о. гендиректора ФКР Виталий Дубровин, власти тоже предпочитают умалчивать. Только за 2014-2021 годы ФКР Рязанской области собрал с населения 10,6 млрд рублей.