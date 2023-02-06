Чиновник и коррупция – понятия (не) совместимые

На минувшей неделе рязанская общественность была взбудоражена очередным коррупционным скандалом: задержаны ряд чиновников городской администрации во главе с заместителем мэра Юрием Фурфураком, а вслед за ними – бывший чиновник правительства области Владимир Арцыбашев.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Под мошенничеством в данном случае понимаются откаты при закупке снегоуборочной техники по завышенной стоимости. Это, конечно, предварительная информация, впереди – следствие, состав фигурантов дела может меняться. Кстати, сам Фурфурак был отпущен после заседания суда по избранию ему меры пресечения.

Что это – очередной эпизод в разборках «рязанских элит» и элит, стоящих «над рязанскими», или начало/продолжение планомерной борьбы с коррупцией в области? Можно ли побороть коррупцию в отдельно взятом регионе – Рязанской области? Что по этому поводу думают читатели? В сегодняшнем опросе – тема коррупции.

В Рязани – новое коррупционное дело, связанное с мошенничеством при закупке снегоуборочной техники. Подобные скандалы становятся привычными. Можно ли вообще искоренить коррупцию в Рязани?

- Нет, коррупция будет, пока существуют деньги и власть;

- Нельзя, пока коррупция не будет побеждена в федеральном масштабе;

- Будут отдельные дела и посадки, но в целом коррупция останется;

- Нельзя, пока мы сами допускаем коррупцию в своей частной жизни;

- Можно, если губернатор объявит борьбу с коррупцией одной из главных задач на ближайшие годы;

- Можно, заставив чиновников доказывать происхождение средств при дорогих покупках;

- Можно, если сделать должность мэра избираемой;

- Можно, подсылая к чиновникам подставных взяткодателей;

- Затрудняюсь ответить.

Чтобы принять участие в опросе, подпишитесь на Telegram-канал «Новости Рязани – kp.ru». А если вы уже являетесь подписчиком канала, просто перейдите на страницу голосования.