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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 7:03

Стая бродячих собак напала у Центрального рынка в Рязани на женщину

Пострадавшая заверила, что никак не провоцировала животных, а просто проходила мимо, разговаривая по телефону
Источник:kp.ru
Стая бродячих собак напала на рязанку у Центрального рынка.

Стая бродячих собак напала на рязанку у Центрального рынка.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Воскресным вечером у Центрального рынка свора бродячих собак покусала женщину, проходившую мимо. Все произошло 5 февраля в 19:50.

«На меня набросилась свора бездомных собак, одна из которых укусила. Огромную благодарность хочу выразить мужчине, который разогнал их, как только увидел, что меня начали кусать», - написала рязанка Анастасия Чернышова в «Типичной Рязани».

Женщина заверила, что собак никак не провоцировали, просто шла на работу и говорила по телефону.

В Рязани планируют построить целую сеть приютов для животных. Каждая собака, оказавшаяся там, либо обретет нового хозяина, либо будет жить там на пожизненном содержании. Больше на улицы их выпускать не будут (читать подробнее).

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