Три улицы Рязани останутся без холодной воды 6 февраля

На трех улицах в Рязани отключат холодную воду.

В понедельник, 6 февраля, на нескольких улицах в Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Из-за ремонтных работ на водопроводе, которые проводит МП «Водоканал» подача холодного водоснабжения будет отсутствовать с 9:30 до 17:00 по следующим адресам:

- улица Дзержинского, дома №№16, 16а, 18, 30, 32;

- улица Троллейбусный переулок, дома №№3, 4, 6;

- улица Шевченко, дом №18 (детский сад №139).

Подвоз технической воды будет осуществлен с 10:30 по улице Троллейбусный переулок, в дом №4.