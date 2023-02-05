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НовостиОбщество5 февраля 2023 14:15

Рязанцев 6 февраля ждут снег, туман и 10 градусов мороза

Порывы ветра не превысят восьми метров в секунду
Источник:kp.ru
Рязанцев 6 февраля ждут снег, туман и 10 градусов мороза.

Рязанцев 6 февраля ждут снег, туман и 10 градусов мороза.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 6 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, а ночью и утром местами туман, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

На дорогах в понедельник прогнозируется гололедица, северный ветер порывами до восьми метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -10... -5 градусов, днем -7... -2 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», в последующие дни дневная температура воздуха в Рязани и области составит от 4 до 7 градусов мороза.

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