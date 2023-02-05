Всё, завершились поиски 52-летней рязанки, исчезнувшей в январе в Сараевском районе.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Рязанской области завершились поиски 52-летней жительницы села Можары Сараевского района. По информации волонтеров, местонахождении женщины не было известно с 25 января.
В настоящее время Кораблинским МСО СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти женщины, а также все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Рязани завершили поиски Вальдемара Ндосса, который бесследно исчез более десяти дней назад. Мужчину обнаружили живым (читать подробнее).
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