Труп 35-летнего мужчины обнаружили на улице Молодцова в Рязани. Фото: YA62.

В субботу, 4 февраля, на улице Молодцова обнаружили труп мужчины. По данным СУ СК России по Рязанской области, его личность установили. Им является 35-летний мужчина без определенного места жительства.

В настоящее время Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти мужчины, а также все обстоятельства случившегося. К настоящему моменту известно, что на теле трупа видимых следов криминального характера не обнаружено.

По информации YA62, тело извлекли из люка теплотрассы.

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